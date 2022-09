Il comune virtuoso che aiuta i cittadini con il bonus energia

Seregno esempio di comune virtuoso che aiuta i suoi cittadini in difficoltà a pagare le bollette della luce. Secondo il Sole24Ore Seregno è uno dei pochi comuni italiani ad aver messo in campo il bonus energia.

Ad annunciarlo con un pizzico di orgoglio il sindaco Alberto Rossi che, sulla sua pagina Facebook, riporta il risultato del noto quotidiano di economia. "Su Il Sole24ore di qualche giorno fa Seregno, insieme a pochi altri comuni, è stata indicata come esempio virtuoso per via del bonus energia che siamo riusciti a mettere in campo per sostenere le famiglie in questo momento così delicato - scrive -. Voglio ringraziare gli assessori William Viganò e Laura Capelli, insieme agli uffici che fanno riferimento alle loro deleghe, per aver reso possibile questo risultato. Il bando sarà aperto ancora per poche ore, la scadenza è fissata al 16 settembre".

Un finanziamento comunale di 250 mila euro quello messo a bilancio dall'amministrazione comunale di Seregno per andare incontro a chi si trova in difficoltà con rincari e crisi economica. C'è tempo fino a domani, venerdì 16 settembre per presentare la domanda per ottenere il bonus. Ma a due mesi dall'annuncio dell'iniziativa sono quasi 900 (per la precisione 880 alla data i giovedì 1 settembre) i seregnesi che ne hanno fatto richiesta. Il bonus è riservato alla famiglie che risiedono nel comune brianzolo che hanno una attestazione Isee inferiore a 30 mila euro. Oltre la metà delle domande pervenute in comune hanno già superato la fase istruttoria ed hanno portato alla determinazione di contributi a fondo perduto che variano dai 200 ai 500 euro. Il comune ha già stanziato 250 mila euro ma in caso di necessità è pronto ad innalzare i fondi.

Per conoscere i dettagli del bando consultare questo link.