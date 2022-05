Il comune brianzolo selezionato tra i borghi più belli d'Italia

"Seregno, la città dove le strade parlano d'arte". E' questo il titolo scelto per rendere omaggio alla città brianzola sulla rivista "I Borghi magazine & Città". E Seregno - circa 45mila abitanti - è stata selezionata tra i borghi più belli d'Italia. La rivista ogni mese seleziona gli angoli più belli del Paese e diffonde le bellezze dell'Italia. "Nello scorso numero è uscito un articolo dedicato alla nostra città, aperto da una straordinaria immagine scattata da Maurizio Esni, nostro concittadino" ha spiegato il sindaco di Seregno Alberto Rossi.

"Nell'articolo si parla della mostra diffusa dedicata al maestro del Surrealismo Luca Crippa (visitabile fino al 29 giugno) come pretesto per passeggiare in un centro fecondo di arte e storia. Tappe obbligatorie del percorso pre-mostra, tra le altre sono "Dancing Song Ballroom" di Capo.Bianco e "I Musici" di Andrea Ravo Mattoni, entrambi murales che omaggiano la musica, componente ben radicata nella nostra città grazie a un altro illustre personaggio, Ettore Pozzoli, figura cui è intitolato il prestigioso concorso pianistico internazionale. Non mancano poi il nome di Floriano Bodini, affermato scultore artefice dell'altare della Basilica San Giuseppe, i riferimenti storici a papa Giovanni Paolo II, Angelo Ballerini, al santuario della Madonna dei Vignoli e molto altro ancora" ha spiegato il primo cittadino orgoglioso.

"Allego l'articolo in modo che possiate recuperarlo e passeggiare in città percorrendo l'itinerario proposto, magari in compagnia di amici e amiche non seregnesi, così che da ciceroni possiate far scoprire questa bellezza a chi ancora non la conosce. Buona lettura e buona visita delle bellezze della nostra città" ha concluso Rossi.