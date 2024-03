Lo scuolabus che termina la corsa nel giardino pubblico

Uno scuolabus che viaggia sui binari della fantasia e del divertimento e che termina la sua corsa nel parco pubblico.

Accade a Seregno, dove nel Parco San Salvatore è stato inaugurato un nuovo gioco per i bambini nell'ambito delle opere di riqualificazione degli spazi verdi pubblici. A renderlo noto è stato il primo cittadino di Seregno, Alberto Rossi, sulla sua pagina Fecebook: "Abbiamo inaugurato il nuovo gioco che abbiamo installato al Parco di San Salvatore, dopo che settimana scorsa abbiamo reso disponibile il nuovo gioco nel Parco Giovanni Paolo II, nel quartiere Santa Valeria - si legge nel post - In entrambe le occasioni sono stati protagonisti i bambini: sono arrivati dall'asilo Fantasilandia, dalla scuola materna Ronzoni Silva di via Toti e dalla scuola materna Ottolina Silva nel quartiere San Salvatore".

Il sindaco ha poi spiegato le finalità dell'opera: "Il momento che abbiamo vissuto oggi, così come quello che abbiamo vissuto giovedì scorso, sono la prova che questi sono soldi ben investiti. Basta vedere la presenza di tanti bambini e di altrettante persone anziane. Questi sono spazi d'incontro preziosi, luoghi di socialità e spensieratezza. Noi pensiamo che sia questo il ruolo dei parchi pubblici ed è per questo che continuiamo a investire risorse in quest'ambito. Perché siano luoghi belli, vissuti, pieni di vita, che rendano la nostra città un luogo attrattivo nel quale le persone siano contente di risiedere o vogliano venire a vivere".

I ringraziamenti di Rossi sono poi andati a quei cittadini che hanno collaborato all'inaugurazione dei giochi: "Un grazie ai comitati di quartiere San Salvatore Dosso e Santa Valeria per l'aiuto nell'organizzazione di questi due momenti di festa".

Altri tre giochi, già utilizzabili e aperti, sono già stati posti in altrettante aree della città, nell'ottica del miglioramento degli spazi pubblici, quartiere per quartiere.