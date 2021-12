Natale con il circo: gli animalisti esultano. Ecco perché

Arriva il circo a Seregno. Ma questa volta gli ambientalisti non salgono sulle barricate, ma applaudono lo spettacolo.

Dal 25 dicembre al 16 gennaio a Seregno arriverà il tendone del "Mexican Circus", il circo dove non vengono impiegati gli animali.

"In Italia sempre più circhi, non solo questo, hanno deciso di abolire gli animali negli spettacoli - spiega nel comunicato stampa il Movimento 100% Animalisti -. A giudicare dall'affluenza del pubblico, la scelta è stata vincente, gli artisti che si esibiscono, con il loro talento, fanno dimenticare in fretta il loro passato puntualmente contestato da noi animalisti. Forse la pandemia, che ha creato non pochi problemi agli animali parcheggiati nei tendoni, forse una naturale consapevolezza nel cambiamento, sta di fatto che ora il circo senza Animali sta diventando una realtà".

I volontari del movimento esultano e attendono a braccia aperte gli artisti del tendone.