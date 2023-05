È in Brianza la candidata a "Città europea dello sport" 2025

"Neanche il tempo di metabolizzare l’emozione del Giro d’Italia, e stamattina presto in treno per Roma, per ufficializzare l’inizio di un’altra bella sfida per la nostra città".

Con queste parole sulla sua pagina Facebook il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha voluto rendere pubblica la candidatura di Seregno a Città europea per lo sport 2025. Con la targa dell'investitura fra le mani il primo cittadino si è fatto fotografare nella sede romana del Coni, dove si è recato nella giornata del 22 maggio, dopo la cerimonia ufficiale alla presenza dei vertici, guidati dal presidente Giovanni Malagò: "Oggi, nel Salone d’onore del Coni, è stata ufficializzata la nostra candidatura come "Cittá europea dello sport 2025". Al di là dell’ambizioso traguardo, vivere questo percorso ci permetterà di alzare l’asticella nella qualità della nostra offerta sportiva a livello di strutture, servizi, eventi, lavorando molto con le nostre associazioni sportive. Ce la metteremo tutta per provare a raggiungere questo prestigioso obiettivo!".

Nemmeno a dirlo, sulla pagina del primo cittadino a decine si sono riversati i cittadini per complimentarsi. Un ambizioso traguardo per la città brianzola, dunque. Che sceglie così di farsi promotrice per lo sport a livello internazionale. In attesa dei Giochi olimpici del 2026.