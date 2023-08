È brianzola una delle 10 città più attrattive d'Italia

La Brianza attrae. Lo conferma anche Il Sole 24 Ore che in una ricerca pubblicata alcune settimane fa sulle città più attrattive vicino alle metropoli ha promosso la Brianza. Più precisamente il comune di Seregno, collocandolo al decimo posto della classifica.

Nella fascia dei Comuni con una popolazione compresa fra 35mila e 65mila (Seregno ne conta 43mila), la città brianzola si colloca fra le dieci città più attrattive in Italia, con un saldo migratorio (il dato che tiene insieme le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche, quelle di residenza) estremamente positivo: 6,17%. Seregno non è l’unica cittadina lombarda tra le top ten: al primo posto c’è Voghera (Pavia), al secondo Cantù (Como), al quinto Segrate (Milano). Inoltre, dalla ricerca è emerso che la popolazione di Seregno è cresciuta dal 2019 del 2,72%.

Grande la soddisfazione del sindaco Alberto Rossi. “I dati presi in considerazione nella ricerca sono recenti (aprile 2023 vs aprile 2022) – ha commentato sulla sua pagina Facebook - e indicano come la strada che abbiamo intrapreso, con una politica di consumo di suolo zero, per far sì che Seregno possa essere una città a misura di famiglia e di impresa stia dando risultati davvero importanti. Un traguardo possibile solo grazie all'impegno di ciascuno di noi, nessuno escluso, e soprattutto dei tanti che hanno a cuore questa splendida comunità e con cui, da sindaco, è bello poter collaborare”.