Nasce in Brianza il cocktail del Giro d'Italia

Il Giro d’Italia passerà dalla Brianza e uno dei barman più famosi ha deciso di dedicare un cocktail a una delle gare ciclistiche più amate al mondo. Si chiama il coktail del Giro quello che ha preparato Salvatore Bongiovanni, barman di Seregno che gestisce il locale Shaker Club, in occasione del passaggio – il prossimo 21 maggio – della tappa della gara anche nella cittadina brianzola.

“Questo cocktail è nato da uno studio e collaborazione con il Classic Cocktail Club, con l’associazione MIO Italia e con alcuni dei suoi allievi Del Ciofs Di Cesano Maderno - spiega a MonzaToday -. Abbiamo pensato di creare un cocktail dedicato a questo importante evento sportivo”. Massimo riserbo sulla composizione dell’aperitivo che verrà svelata il 15 aprile. Per adesso Bongiovanni si limita ad annunciare che nel cocktail del Giro d’Italia ci sono il Prosecco che lui produce, un liquore al passion fruit e altri due ingredienti segreti che verranno svelati il 15 aprile quando al Shaker Club, nel centro storico di Seregno, verrà presentato ufficialmente il cocktail. Che poi sarà possibile gustare fino alla fine di maggio. “L’aperitivo del Giro - aggiunge il barman - è un aperitivo dal colore rosa omaggiando così la maglia del vincitore. Un aperitivo dai profumi freschi e primaverili con un tenore alcolico leggero”.

Una grande soddisfazione per Salvatore Bongiovanni, una lunga carriera come barman vissuta tra la Milano da Bere, le riviere romagnole e marchigiane e poi l’approdo otto anni fa in Brianza. Una passione per il suo lavoro che lo ha visto partecipare e collezionare vittorie in oltre 200 competizioni di cocktails in Italia e all’estero: da Mosca a Cipro, Da Rio a Cancun, Parigi a Singapore. Bongiovanni è responsabile per il territorio e per la Lombardia del Movimento Imprese Ospitalità al quale ha aderito tre anni fa per tutelare il settore della ristorazione e per dare una svolta a questo settore soprattutto dopo i gravi problemi subiti durante e dopo l’emergenza sanitaria.