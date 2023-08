Parte il concorso musicale in Brianza e a ospitare a casa i musicisti saranno i cittadini

Vitto e alloggio per i musicisti, e un pianoforte per le esercitazioni.

E' quanto è richiesto ai cittadini di Seregno relativamente al concorso Piano Competition Ettore Pozzoli, lo storico concorso musicale cittadino che alla fine del mese di settembre celebrerà la sua 33esima edizione. E che secondo la tradizione si accompagna all'arrivo di artisti provenienti da tutto il mondo cui i seregnesi offrono da sempre un accoglienza piuttosto speciale. Ovvero ospitandoli nelle loro case.

A spiegare lo spirito della curiosa iniziativa è stato lo stesso sindaco Alberto Rossi sulla sua pagina Facebook, lanciando a proposito un appello ai suoi concittadini: "Stiamo lavorando da diversi mesi perché è un appuntamento davvero importante, in cui la città si apre al mondo - si legge nel post - Come sapete si tratta di uno degli eventi più rilevanti sotto il profilo tradizionale e culturale in città: avremo ospiti trenta giovani artisti provenienti da tutto il mondo, tutti di elevato talento, che si misureranno con un programma considerato particolarmente selettivo. E la tradizione del concorso prevede, tra l’altro, che la città offra una bella accoglienza ai concorrenti, non solo durante le esibizioni, ma anche come disponibilità di alloggio e di un pianoforte per le esercitazioni".

Di qui la richiesta del primo cittadino: "È un aspetto molto bello che merita di essere riproposto e rilanciato ed è, per le famiglie ospitanti, l’occasione per confrontarsi in maniera diretta con giovani che hanno un elevato respiro artistico e una già consolidata dimensione internazionale. Quanti possano rendersi disponibili (per l’alloggio, per l’uso del pianoforte o per entrambi) possono prendere contatto con la segreteria del concorso".

Un'iniziativa, quella di Seregno, che diviene dunque anche l'occasione per le famiglie della città di fare accoglienza e aprirsi al mondo. Con vero spirito di amicizia e grande senso civico. Ospitando nelle loro case i giovani talenti che certamente hanno molto da raccontare. "Grazie mille fin da ora a chi volesse dare una mano anche in questa direzione" conclude il primo cittadino sulla sua pagina. Dove, nemmeno a dirlo, diversi sono già stati i cittadini che si sono detti disponibili a ospitare i musicisti.

Per i seregnesi che volessero aderire all'iniziativa è sufficiente scrivere a staff@concorsopozzoli.it