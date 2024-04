Scontro tra due auto in Brianza, allertati anche i vigili del fuoco

Brutto incidente stradale nella giornata di ieri, venerdì 20 aprile, a Seregno.

Le squadre del comando dei vigili del fuoco Monza e Brianza sono infatti intervenute in via alla Porada per soccorrere i feriti e ripristinare le condizioni di sicurezza in strada a seguito di un sinistro che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto l'autopompa e il carro fiamma da Seregno, mentre per chiarire le dinamiche di quanto accaduto e per ripristinare il traffico sono accorsi gli agenti della polizia locale.

In aggiunta anche gli operatori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Nel sinistro sono infatti rimaste coinvolte alcune persone che, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi ma che sono state ugualmente trasportate in codice verde all'ospedale per dei controlli.