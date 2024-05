C'è anche la Brianza al grande tavolo regionale sull'intelligenza artificiale

L’eccellenza tecnologica brianzola chiamata in Regione per partecipare al grande tavolo di lavoro istituto al Pirellone per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale. Ne farà parte Luca Vajani, CEO della Aries Tech, Hub tecnologico già noto e apprezzato all’estero. Un laboratorio di cervelloni che in questi anni hanno realizzato importanti progetti, legando la tecnologia (e recentemente anche l’intelligenza artificiale) all’ambito della medicina e della sicurezza sul lavoro. Pochi mesi fa hanno creato un sistema che, attraverso Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data, permetterà di semplificare e velocizzare le procedure dei bandi, contribuendo alla modernizzazione del Sistema Camerale Italiano; e ancor prima avevano lavorato al progetto di un videogioco che aiuta le persone a superare la depressione.

Adesso le competenze di Luca Vajani e del suo team verrà sfruttata anche dalla Regione.Lo ha annunciato Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi che sabato pomeriggio è andato in visita ufficiale nella “fabbrica della tecnologia” di Seregno. “Ho chiesto a Luca Vajani di far parte del Board - ha spiegato Fermi - perché ritengo che il suo operato sia un esempio positivo di utilizzo dell’IA e rappresenti esattamente quello che vorremmo fare anche in Regione Lombardia. Il Tavolo che ho istituito si pone tre finalità: la prima è quella di fare una ricognizione, una sorta di fotografia della situazione attuale di impiego dell’IA a livello regionale. La seconda finalità è quella di capire come poter aiutare la diffusione di questo strumento soprattutto a livello di Pubblica Amministrazione e PMI in modo utile e consapevole. Infine, il terzo obiettivo è quello di cercare di trovare le risorse, anche attraverso il FESR - Fondo Europeo Sviluppo Regionale, per supportare anche economicamente questo processo. La prima riunione l’abbiamo già fatta un mese fa, la prossima sarà invece a giugno dove arriveremo con idee chiare su cosa serve oggi per promuovere in maniera consapevole e utile l’IA, anche appunto in ambito formativo”.

"Aries Tech - aggiunge Fermi - rappresenta un esempio estremamente virtuoso di come possa essere utile l’impiego dell’IA, nel momento in cui ci sono ancora delle opinioni contrastanti tra chi la considera come qualcosa di dannoso e pericoloso e chi invece pensa che sia la panacea a tutti i mali. Ritengo che la verità stia nel mezzo e che possa essere uno strumento che, se ben governato, risulterà estremamente importante. Luca Vajani ha già portato risultati concreti di come poter utilizzare questo strumento in modo utile, anche con ricadute su alcuni aspetti sociali e di inclusione. Inoltre, il progetto con cui Aries Tech ha recentemente vinto il Bando promosso da Unioncamere e InfoCamere, rappresenta un passo importante anche per la Pubblica Amministrazione, perché permette di alleggerire e ridurre la burocrazia di circa l’80% aumentando e velocizzando i processi e percorsi nella fase di rendicontazione. E siamo solo all’inizio. Pensiamo come potrà evolversi tutto questo in futuro”.

“Ringrazio l’assessore per avermi invitato a far parte del Board regionale, iniziativa a cui ho aderito con molto entusiasmo - aggiunge Vajani -. Credo, che il vantaggio competitivo dell'Intelligenza Artificiale per le aziende e per il settore pubblico sia innegabile. La promozione di progetti di formazione da parte di Regione Lombardia sarà fondamentale per fornire la possibilità anche a coloro che sono poco avvezzi verso la tecnologia, di non rimanere troppo indietro rispetto a chi invece riesce ad adottarla. Non dobbiamo poi sottovalutare il fatto che la realizzazione di progetti di Intelligenza Artificiale ad hoc oggi richiede degli investimenti finanziari importanti. A questo proposito, penso che le strutture federative o le associazioni di categoria, ad esempio, potrebbero sfruttare proprio l'associazionismo, poiché lavorando su settori verticali possono poi condividere il progetto finale, riducendo quindi nel complesso il costo totale”.