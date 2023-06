I commercianti dicono no all'apertura dei negozi il giovedì sera

A Seregno i negozianti dicono no all’apertura serale il giovedì. Lo spiegano con una nota stampa firmata da Seregno Insieme, associazione culturale e di tutela del territorio . A proporre i negozi aperti in centro anche il giovedì sera era stata l’associazione ViviSeregno. Ma l’idea non è piaciuta agli esercenti che già in passato avevano sollevato parecchie perplessità sulle iniziative promosse da ViviSeregno, soprattutto in merito ad eventi di street food e somministrazione di cibo e bevande. Oltre ad altri eventi organizzati nel corso dell’anno e per i quali veniva richiesta anche la collaborazione degli esercenti.

E questa volta i commercianti dicono no alla proposta dei negozi aperti il giovedì sera, una tradizione che pone le radici negli anni Ottanta e Novanta quando, con l’arrivo della bella stagione i negozi dei centri storici (in primis i famosi giovedì monzesi con i negozi aperti la sera) abbassavano la saracinesca a mezzanotte. Ma che oggi vedono spesso i commercianti (anche quelli di Seregno) avere a che fare più che con i clienti della sera con giovani vandali e persone alterate da alcol e droga. Così che l’associazione ViviSeregno ha dovuto condensare il progetto in un’unica serata, quella del 6 luglio, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi e arricchita da una serie di attività di animazione per grandi e piccini.

“Per farla breve – si legge nella nota stampa di Seregno Insieme - la risulta sarebbe che ‘i giovedì aperti al pubblico della tradizione ovvero quelli sottoposti ai commercianti’, dove gli stessi iscritti di Viviseregno già dallo scorso anno neppure aderivano, per la medesima motivazione di disinteresse alle loro stesse proposte, tradizione in riferimento all’apertura d’altri tempi, ottenenti soprattutto serate rovinose per gli assedi di adolescenti armati di bottiglie e bottigliette tra fumi di fritture e frattaglie e per presa coscienza del Frankenstein in salotto. Si fa per dire perché l’idea di salotto della Brianza resta solo nel suo alto potenziale. E noi in questo vogliamo crederci. Si dice che chi lavora sbaglia e chi non lavora critica. Molto vero ed arrogarsi di critica senza nulla fare non va bene. Purtroppo, però, bisogna aggiungere che in questo caso un punto d’incontro sul fare e sulle idee che è stata iniziativa sia da parte di bar ristoratori uniti. Seregno movimento imprese ospitalità che di Seregno Insieme e altri commercianti fu scartata da Viviseregno poiché incapace di condividere alcunché salvo che promuovere se stessa. I commercianti non aderiscono all’apertura dei giovedì sera. Pare essere un buon inizio. E versione corretta dei fatti. La notizia del cambiamento con una unica apertura è la pezzuola triste di chi pretende un ruolo che non ha”.