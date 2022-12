Parcheggi scontati per chi fa shopping in centro

Buone notizie per chi fa shopping in centro a Seregno. Durante le feste di Natale parcheggiare in centro città sarà più conveniente.

"A sostegno dell’accesso della clientela attività commerciali - fa sapere il comune con una nota ufficiale - nel periodo natalizio, sono state individuate alcune agevolazioni per l’accesso ad alcuni spazi di sosta regolamentata. In particolare, nelle strutture di piazza Risorgimento e di piazza Donatori di Sangue, dal 3 dicembre fino al 6 gennaio, i primi trenta minuti di sosta sono gratuiti, i secondi trenta alla tariffa di euro 0.25".

Le agevolazioni proseguiranno anche al termine delle festività. "Dal 3 dicembre al 28 febbraio, inoltre, per tutti i parcheggi di superficie, Sct praticherà uno sconto del 30 per cento della tariffa a tutti coloro che pagheranno con la App Sosta+" aggiungono dal comune di Seregno.