Piscina gratis per gli under 12: ecco dove

A Seregno tuffi gratis per gli under 12. Anche quest'anno l'amministrazione del comune brianzolo promuove l'iniziativa 'Io entro gratis'. Dall'1 agosto al 3 settembre gli under 12 residenti a Seregno potranno accedere gratuitamente alle piscine del centro sportivo Trabattoni (via Colombo 12, zona Porada).

I ragazzi, accompagnati da un adulto, potranno entrare gratis presentandosi direttamente alla reception del centro sportivo, con un documento d'identità (i minori privi di documento di identità non potranno beneficiare dell'opportunità) e dopo aver compilato apposito modulo che verrà consegnato all'ingresso.

La proposta è riservata ai bambini residenti a Seregno ed è usufruibile da lunedì a sabato (no la domenica) dall'1 agosto al 3 settembre. Gli accessi gratuiti saranno fruibili fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni rivolgersi al centro sportivo (telefono 0362.229098), o al servizio Sport del comune (0362.263463).

Anche il comune di Monza offre tuffi gratis ai suoi concittadini, ma solo a quelli over 65.