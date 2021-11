Niente pranzo di Natale: agli anziani soli consegna del pasto a domicilio

Anche quest'anno la pandemia ha fatto annullare la tradizione del pranzo di Natale comunitario per gli anziani che vivono soli. Il tradizionale appuntamento, organizzato dal Comune di Seregno, anche nel 2021 non si sarà.

Difficile organizzare un momento conviviale nel pieno rispetto del green pass e del distanziamento, soprattutto in un periodo che rileva un'impennata dei contagi anche in Brianza.

Ma il Comune e il Lions Club Seregno vogliono comunque regalare un momento di gioia e di buon cibo a chi si troverà a trascorrere i giorni di festa in solitudine.

Il pranzo di Natale verrà cucinato e consegnato direttamente a domicilio. In questo modo i seregnesi over 65 che vivono da soli potranno portare sulla tavola delle feste un pranzo speciale. In totale sicurezza.

Per prenotare il pranzo di Natale bisogna rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali (via Oliveti, tel. 0362.263.401 tutti i giorni dalle 9 alle 12) dal 9 al 17 dicembre. Fino ad esaurimento posti.