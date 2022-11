Il comune dove chi percepisce il reddito di cittadinanza controlla i quartieri

A Seregno i percettori del reddito di cittadinanza diventano sentinelle dei quartieri. Questa l'originale idea lanciata dal comune brianzolo: il progetto si intitola "Attenzione di quartiere" e coinvolge alcuni residenti che stanno ricevendo il reddito di cittadinanza.

Il loro compito (nell'attesa di trovare un lavoro) è quello di controllare i quartieri della città e di segnalare eventuali situazioni di criticità in stretta collaborazione con i comitati di quartiere che ben conoscono le situazioni e le fragilità dei vari rioni. Durante i controlli indosseranno la pettorina gialla di riconoscimento.

Nel frattempo il sindaco Alberto Rossi ha già incontrato alcune delle future 'sentinelle' dei rioni di Seregno. “Giovedì scorso ho fatto una passeggiata con alcuni di loro e, anche grazie alla pettorina di riconoscimento che gli abbiamo consegnato, ho riscontrato interesse da parte di chi abbiamo incontrato - commenta il sindaco sul suo profilo Facebook -. Sono convinto che attraverso questo nuovo servizio potremo fare ulteriori passi in avanti, con un grazie particolare a chi ricevendo un sostegno dallo Stato si mette a disposizione della propria comunità".

In diversi comuni della Brianza le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza vengono impiegate in servizi di utilità sociale. A Meda per esempio i percettori del reddito di cittadinanza vengono impiegati nell'apertura e di chiusura dei parchi cittadini di proprietà comunale, compresa l’igienizzazione dei giochi e delle panchine, il supporto all’organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico.