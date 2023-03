In scena le drag queen per finanziare il Brianza Pride

Una serata con i colori dell’arcobaleno all’Arci Tambourine di Seregno. Appuntamento venerdì 3 marzo dalle 21.30 nel locale di via Tenca 16 con l’evento organizzato da Brianza Oltre l’Arcobaleno (BOA). In programma lo spettacolo con le drag queen, musica con dj set e karaoke

“Se ancora non conosci Brianza Oltre L'arcobaleno o se, semplicemente, vuoi divertirti in una serata dalle tinte arcobaleno 'All you can... Pride' è l'occasione giusta – si legge nella presentazione dell’evento -. Drag, gruppi musicali e cantanti ti aspettano per rendere questa serata... indimenticabile. Perché partecipare? Perché potrai essere te stesso con la sicurezza di non essere giudicato”. Il motto è: vieni come sei. Il ricavato della manifestazione servirà per finanziare il Brianza Pride che si svolgerà il 16 settembre a Monza. Sottoscrizione 3 euro (oltre alla tessera Arci). Dalle 20.30 anche servizio drink e toast.

Brianza Pride 2023: tutte le novità

Brianza Pride 2023: è stata scelta la data. L'evento - con la sfilata per le vie della città e l'incontro in centro - si svolgerà il 16 settembre. Addio alla grande manifestazione in piena estate e sotto al solleone quando, per le temperature, non sono mancati malori. L'annuncio ieri, lunedì 13 febbraio, con una conferenza stampa nella sede della Cgil di Monza dove i promotori da tempo hanno anche uno sportello di ascolto e di aiuto. Il Brianza Pride si svolgerà il 16 settembre a Monza: ad organizzarlo Brianza Oltre l'Arcobaleno (BOA), con Cgil, Amnesty International e AGEDO (Associazione genitori di omosessuali).

"Quest'anno sarà il quinto Pride per la Brianza - ha spiegato Alex Mariani, presidente di BOA -. La nostra condizione si è evoluta negli ultimi cinque anni, ma i capisaldi del nostro ‘manifesto politico’ non sono ancora stati raggiunti. Nell' ultimo anno solare sono state centinaia le persone che si sono rivolte ai nostri sportelli chiedendoci aiuto. Bisogna ancora fare moltissimo in Brianza per trasmettere la cultura dei diritti umani a tutta la popolazione". In Brianza sono 3 gli sportelli attivi: a Monza in Cgil, e poi nei comuni di Vimercate e di Desio.