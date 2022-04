L'ex studio medico confiscato alla mafia diventa uno sportello per i cittadini

Lo studio medico confiscato alla mafia adesso diventa uno sportello per i residenti nei quartieri di San Rocco e Lazzaretto. Succede a Seregno dove nei giorni scorsi, due immobili che erano stati sequestrati alla malavita organizzata sono stati assegnati al comune.

Si tratta di un ex ambulatorio medico. I locali saranno a disposizione dei Servizi sociali del comune di Seregno che li utilizzerà come sportello e presidio sul territorio. Rivolto in particolare ai seregnesi che vivono a San Rocco e Lazzaretto. Inoltre al comune di Seregno è stato affidato anche un magazzino, con annessi due terreni, anche questo confiscato alla malavita organizzata. Verrà utilizzato come magazzino dei mezzi e della strumentazione della Protezione civile.

"Recuperare e destinare a una funzione di utilità pubblica immobili sequestrati alla mafia è un atto che ha un impatto concreto per il bene della comunità, e un importante valore simbolico: significa dare nuova vita a quei luoghi, trasformandoli in spazi attraverso cui si realizza il bene comune", dichiara il sindaco Alberto Rossi in un post sul suo profilo Facebook.