Il Comune brianzolo in aiuto delle famiglie: l'asilo (paritario) costerà 150 euro al mese

Buone notizie per i genitori che vivono a Seregno. Il Comune, anche per quest'anno, conferma il sostegno alle otto scuole dell’infanzia paritarie, che -insieme alle tre scuole statali - garantiscono l’accesso al servizio educativo a 1.220 bambini residenti in città (poco più di 800 quelli che frequentano

le paritarie).

È stata infatti prorogata la convenzione in essere, che – a fronte di un contributo comunale di circa 800 mila euro – consente alle istituzioni scolastiche di proporre alle famiglie rette di frequenza calmierate (150 euro al mese per i residenti, 175 euro per i non residenti). Nella convenzione, inoltre, sono confermate le misure a sostegno delle attività educative estive.

"Le scuole paritarie ed il Comune confermano la validità dello strumento convenzionale,condividendo l’obiettivo di migliorarlo, integrando maggiormente le scuole paritarie nel sistema integrato ZeroSei, con l’adesione delle scuole al Comitato Pedagogico Territoriale e alle azioni formative messe in campo dallo stesso proposte", si legge nella nota diffusa dal Comune di Seregno.