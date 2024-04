Tunnel a Monza: l'associazione monzese chiede l'intervento dell'Istituto superiore di Sanità

L’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord, meglio noto come il tunnel di San Rocco, non smette di far discutere. E dopo il flash mob dei residenti fuori dal comune e la protesta in consiglio comunale di lunedì 15 aprile a scendere in campo sono ora i referenti dell'associazione Hq di via Tazzoli per chiedere l'intervento dell'Istituto superiore di Sanità in merito ad una valutazione ad hoc sui rischi alla salute legati lla realizzazione dell'infrastruttura.

"Per il nuovo svincolo c’è molta attesa per gli esiti definitivi della Via, la Valutazione di impatto ambientale - spiegano dall'associazione - Ma la Via non basta, è necessaria anche una Vis, ovvero una Valutazione di impatto sulla salute".

La Vis, spiegano dall'associazione, è ancora poco utilizzata in Italia ma è prevista dalla direttiva europea 2014/52 ed è recepita nella normativa sia per gli impianti ad alto rischio (per esempio una raffineria) che per qualsiasi opera o infrastruttura che presentasse particolari rischi potenziali per la salute della popolazione. "E infatti in questo caso è giustificata - aggiungono ancora i referenti - dopo che il Ministero dell’Ambiente ha rilevato che per circa 5.600 residenti l'opera comporterà un potenziale incremento di rischio inalatorio cancerogeno".

Una richiesta, quella dell'associazione, che ribadisce il parere contrario dei residenti all'opera, sia per l'impatto ambientale che per quello sulla salute che il tunnel potrebbe avere. "Riteniamo che debba essere il comune, ma potrebbero farlo anche i residenti interessati, a chiedere una Vis specifica e distinta, evidenziando le ragioni della richiesta, cioè l’allerta contenuta nel parere del Ministero dell’Ambiente, di fronte alla quale una attenzione generica alla salute presente nella Via (come da prassi recente) non potrebbe ritenersi sufficiente. Salvo diversa indicazione del Ministero della Salute, la valutazione di impatto sanitario viene effettuata dall’Istituto superiore della Sanità".

Associazione e cittadini del quartiere sono sulle barricate da tempo perché il piano di realizzazione prevede la costruzione di una galleria con tre buchi (due alle estremità e uno nel mezzo) nella quale 70 metri resterebbero a cielo aperto, "favorendo - si legge ancora nelle note dell'associazione - l'inquinamento acustico e atmosferico. Così come lo stesso Ministero dell’Ambiente ha sottolineato, indicando i rischi per la salute di migliaia di residenti". Di qui la richiesta dei cittadini perché il tratto sia realizzato totalmente in sotterranea e dotato di impianto di disinquinamento.

La galleria di disinquinamento

"Abbiamo appreso da Serravalle Spa che la realizzazione di una galleria unica integrale, senza il 'buco' di 70 metri, comporterebbe un maggiore onere economico di circa 5 milioni di euro - specificano dall'associazione - Stiamo parlando di un modesto 10% in più sul costo d’opera. Premesso che la tutela della salute dei cittadini è fondamentale e indiscutibile, se a prescindere da questo volessimo ragionare cinicamente sui costi, potremmo dire che il tunnel intero costerebbe in più circa 900 euro per ognuno dei cittadini a rischio. Parliamo di una infrastruttura destinata a durare almeno 50 anni, quindi si tratta di 18 euro a testa all’anno per 6.500 assistiti Ssn a carico della Regione Lombardia. Ecco allora che proprio Regione Lombardia dovrebbe fare anche una valutazione del rischio di impatto sulle spese sanitarie, considerato che un cittadino soggetto a malattia respiratoria costa alla sanità regionale dai 2.500 ai 4.100 euro all’anno, secondo le statistiche ufficiali".

La conclusione: "Fare a Sant’Alessandro un tunnel integrale, senza il 'buco' di 70 metri, è fondamentale per la salute dei cittadini ma conviene anche economicamente alla Regione Lombardia. Ancora di più sarebbe dunque utile e conveniente per tutti una galleria dotata di impianto di disinquinamento".