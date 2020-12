Aperte le candidature per il servizio civile alla Croce Bianca di Cesano Maderno

"Essere per esserci": questo il titolo del nuovo progetto di Croce Bianca Milano, che ha da poco presentato la sua candidatura per il Servizio Civile Universale.

In Brianza, i giovani tra i 18 e i 28 anni possono effettuare il loro percorso di servizio civile alla Croce Bianco Milano - sezione di Cesano Maderno. Per farlo dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on Line raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021.

L'assegno mensile, per chi effettua il servizio civile, è di 439,50 euro. Dodici i mesi di durata, per un totale di 1145 ore annuali. L'impegno sarà nel campo dell'assistenza alla cittadinanza.

Cosa fanno i volontari della Croce Bianca? Il suo motto è "la persona prima di tutto". I suoi sono servizi alla cittadinanza, e a chiunque richieda il suo aiuto: