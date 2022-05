Un servizio fotografico con il proprio animale domestico per aiutare l'Enpa

Uno scatto benefico con il proprio animale domestico. Un servizio fotografico con il cane, il gatto, ma anche il criceto o il coniglio da conservare. Ma anche per aiutare l'Ente nazionale protezione animali di Monza.

Anche quest'anno torna Fotociotola Day, iniziativa che coniuga la fotografia e la beneficenza. Il 29 maggio al rifugio dell'Enpa in via San Damiano dietro un'offerta minima di 25 euro sarà possibile regalarsi un set fotografico di 15 minuti insieme al proprio animale domestico sotto la guida della fotografa Claudia Rocchini, soprannominata la fotografa dei gatti ed esperta nell'immortalare i nostri amici animali. Al termine della seduta verrà poi stampato e consegnato lo scatto da Foto Tecnica Trentani.

Per partecipare (i posti sono limitati) è necessario compilare il format a questo link. Un connubio, quello tra Claudia Rocchini e l'Enpa di Monza, che prosegue da anni e che grazie alla generosità della fotografa e dei partecipanti ha permesso di acquistare cibo per i cani e per i gatti ospitati nel rifugio dell'Enpa di Monza.