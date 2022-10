Ecco perché i vigili vogliono fare (quasi) tutti il servizio allo stadio

Se le partite casalinghe del Monza diventano un vero e proprio incubo per chi vive nei pressi dell’U-Power Stadium, verrebbero invece accolte favorevolmente dagli agenti della polizia locale. Che, a detta del sindacato Usb, farebbero a gara per poter essere impiegati proprio nel servizio allo stadio. Tanto che si sarebbero creati forti malumori all'interno del comando di via Marsala, da portare l'Unione sindacale di base a scrivere una lettera al sindaco Paolo Pilotto e all'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.

"Numerose lavoratrici e lavoratori del settore polizia locale hanno segnalato alcune anomalie nelle assegnazioni dei servizi da svolgere all'U-Power Stadium in occasione delle partite casalinghe della società Monza - si legge nel documento inviato in comune dall'Usb -. Chiediamo quindi alcuni chiarimenti in merito alla vicenda, soprattutto per sapere se è prevista una rotazione del personale impiegato nel servizio".

Il problema, infatti, a detta di alcuni lavoratori sarebbe nella scelta degli agenti da impiegare. "Già durante la giunta Allevi il comune aveva sottoscritto una sorta di convenzione con la società biancorossa che paga gli agenti della polizia locale impiegati nel servizio - spiega il sindacato -. La paga oraria è di circa 32 euro lorde all'ora". Una ghiotta retribuzione per gli agenti che vengono impiegati.

"Questo è un servizio molto ambito - fa sapere un dipendente della polizia locale alla redazione di MonzaToday -. Gli agenti che hanno fornito la loro disponibilità a svolgere il servizio sono circa settanta, vengono impiegate in media 4-5 pattuglie per ogni partita casalinga dei biancorossi, con una media di 10 agenti". Ma sembrerebbe che non ci sia un'adeguata turnazione dei lavoratori scelti per svolgere questo ambito servizio. "A Monza esistono quindi agenti di polizia locale di serie A e agenti di serie B? - conclude il lavoratore -. Ogni turno dura circa sette ore ma, come successo in occasione della partita contro la Juventus, l'impiego può anche prolungarsi”.