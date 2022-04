"Sesso" e "gratis", la trovata per cambiare la batteria dell'auto

Un cartellone pubblicitario dalle grandi dimensioni non passa certo inosservato, soprattutto se a spiccare sono le scritte a caratteri cubitali "Sesso" e "Gratis". In realtà non c'è nulla di scabroso ma si tratta semplicemente di una campagna pubblicitaria sicuramente un po' "spinta".

Il manifesto gigante è apparso lungo la Comasina, una delle più importanti vie extraurbane a ridosso della Brianza e ha fatto parlare di sè sui social dove i commenti si sono scatenati. Per svelare l'arcano basta leggere bene: non c'è nulla di vietato ai minori ma si tratta di un'azienda che si occupa di installare batterie auto con un messaggio pubblicitario che recita che "Per l’acquisto di qualsiasi batteria non importa quale sia il tuo sesso otterrai gratis il montaggio”.

Un chiaro gioco di caratteri grandi e piccoli che vuole attirare l'attenzione: niete di nuovo per il settore dell'automotive non nuovo a trovate di questo genere. Il manifesto sbarca ora alle porte di Monza ma ha già lasciato in tutta Italia una scia di polemiche. Il messaggio riportato nel cartellone pubblicitario a Paderno Dugnano è già stato usato anche da altri gommisti e carrozzerie che hanno pensato di ricorrere a questo stratagemma pubblicitario per farsi notare. Funzionerà? Sicuramente ha fatto notizia e attirato attenzione. Se l'autofficina sarà fortunata, anche clienti.