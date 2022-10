Gli appuntamenti brianzoli organizzati per la settimana della dislessia

Da oggi fino al 9 ottobre si terrà la settima edizione della settimana nazionale della Dislessia, organizzata da Aid (associazione italiana dislessia). Un appuntamento ormai consolidato per diffondere consapevolezza sulla dislessia e gli altri disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e promuovere la conoscenza delle metodologie più efficaci per affrontarli e gestirli. “Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione” è il titolo scelto per questa edizione e fil rouge di un articolato programma di eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, organizzati a livello locale da centinaia di volontari di oltre 60 sezioni provinciali Aid, in collaborazione con enti pubblici, del terzo settore e istituti scolastici.

Gli appuntamenti in Brianza

La sezione Aid di Monza-Brianza organizza due incontri gratuiti per approfondire i temi legati ai disturbi Specifici dell'Apprendimento. Giovedì 6 ottobre, dalle 16 alle 19 all'Hensemberger di Monza (via Giovanni Berchet n. 2), si terrà “Teorie e pratiche inclusive per studenti con Dsa”, l’incontro di formazione teorica per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado sulla predisposizione di verifiche e sulle valutazioni inclusive. Durante l'incontro saranno illustrate le caratteristiche e le modalità di utilizzo dello strumento "Leggi x me". I partecipanti, inoltre, potranno applicare le conoscenze apprese nel corso dell'evento in piccoli gruppi, attraverso un'esperienza laboratoriale. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online. E' previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Sabato 8 ottobre 2022, dalle 15 alle 18 presso Lambro Scs onlus in via Montecassino 8, a Monza, ci sarà “Si riparte! Punto info per genitori e ragazzi”, rivolto in particolare a genitori e ragazzi con Dsa, per presentare le attività di Aid e promuovere i laboratori convenzionati che riaprono nel capoluogo, presso una nuova sede, dopo 3 anni di assenza. Sarà presente uno spazio dedicato interamente ai ragazzi, per far conoscere loro strumenti e programmi compensativi. L'iniziativa è gratuita e aperta al pubblico. Non è previsto alcun modulo di iscrizione.

Due incontro on line

Agli eventi organizzati dalla sezione Aid di Monza e della Brianza si aggiungono due incontri online gratuiti organizzati dal coordinamento Aid Lombardia. Martedì 4 ottobre, dalle 17 alle 19.30, si svolgerà “Dsa nel mondo del lavoro: ostacoli e risorse”, l’incontro rivolto a giovani adulti con Dsa in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro e ai loro genitori, che si terrà su piattaforma online Teams. Per partecipare è necessario compilare il form di registrazione. Sabato 8 ottobre, dalle 9 alle 13, si svolgerà “Metodo di studio per studenti universitari con Dsa: tra cognizione e metacognizione”, un laboratorio a distanza sul metodo di studio per studenti universitari con Dsa, che si terrà piattaforma online Webex ed è destinato non solo agli studenti universitari con Dsa, ma anche ai docenti universitari e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado. Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione. Per partecipare è necessario compilare il form di registrazione. Per maggiori informazioni e per iscriversi agli eventi organizzati dalla sezione Aid di Monza e della Brianza e del coordinamento Aid Lombardia.