Un servizio utile per tutti quei cittadini che non andranno in vacanza. Ad agosto la biblioteca di Seveso non chiuderà. L'amministrazione comunale ha infatti deciso che "Villa del Sole" resterà aperta tutto il mese seguendo il consueto orario, da martedì fino a sabato incluso, garantendo quindi a tutti i cittadini di Seveso (e a tutti gli iscritti al sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche) il servizio di prestito libri. Ma anche la fruizione degli spazi di studio e lettura e dell'emeroteca.

Una soluzione in più per chi trascorrerà il mese d'agosto a casa e che potrebbe tornare utile nelle giornate più torride. Per informarsi o per semplice diletto. Per i cittadini dunque un luogo tranquillo e accogliente dove si potranno trascorrere qualche ora in totale relax aggirandosi tra gli scaffali, scambiare due parole con gli altri frequentatori e sfogliando libri. Magari facendosi consigliare qualche titolo o qualche autore dai bibliotecari o dai ragazzi del servizio civile. L'unico giorno di chiusura, oltre a quelli canonici di riposo, sarà quello di ferragosto. Delle 39 biblioteche del sistema (incluse quelle del Sistema bibliotecario urbano di Monza) saranno solamente quelle di Lissone, Monza Ragazzi, Seregno, Triuggio e, appunto, Seveso a rimanere aperte per tutto il periodo estivo.