A Seveso al mercato settimanale si va (gratis) con la navetta

Al mercato settimanale in navetta, viaggiando gratis. Da mercoledì 10 gennaio, ogni mercoledì sarà attivato un servizio di trasporto gratuito in pullman da Seveso Altopiano a Seveso Baruccana e ritorno. Consentirà ai cittadini, non solo di raggiungere il mercato, ma anche altri punti di interesse della città come per esempio il cimitero. Il servizio è attivato gratuitamente e non comporterà costi sia al Comune che ai cittadini che ne usufruiranno, in quanto fa parte dell'appalto di trasporto scolastico come miglioria nell'offerta formulata dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa - Autoservizi Cattaneo, Stoffa e Discacciati, che se lo è aggiudicato.

La partenza dell'automezzo è fissata alle 9.30 in via Groane all'altezza della chiesa dell'altopiano. Le altre fermate sono piazza Italia (pensilina bus) circa mezz'ora più tardi (10) dopo le seguenti fermate: via Verona fermata scuolabus (9.33), piazza Ferrari Chiesa Seveso Centro (9.40), via Adua 41 fermata scuolabus (9.45), viale Redipuglia Cimitero (9.48), Corso Isonzo Chiesa Fratel Ettore (9.51).

Per il ritorno il pullman partirà da piazza Italia un'ora e mezza dopo il suo arrivo, alle 11.30 ed effettuerà il percorso inverso con le seguenti modalità: Corso Isonzo fronte chiesa Fratel Ettore (11.38), viale Redipuglia cimitero (11.41), via Adua 41 fermata scuolabus (11.44), piazza Ferrari chiesa Seveso Centro (11.50), via Verona fermata scuolabus (11.55), via Groane all'altezza della chiesa dell'altopiano (12).

"Vogliamo tornare a sperimentare questa soluzione in risposta a tanti cittadini anziani che ci hanno chiesto un aiuto – dichiara il sindaco Alessia Borroni -. In questo modo gli utenti potranno spostarsi in più punti della città in totale sicurezza usufruendo di tutte le opportunità offerte dal commercio locale o raggiungere il cimitero".

"Si tratta di una scelta studiata e pensata in modo oculato a supporto dei cittadini, anzitutto per colmare soprattutto nelle zone di periferia quella mancanza data dalla chiusura di due supermercati – aggiunge il vice sindaco Weruska Iannotta -. Il progetto è nato per tutti coloro che non sono automuniti e che potranno raggiungere luoghi strategico/commerciali sul territorio di Seveso, come il cimitero, i supermercati o il mercato rionale. Mi auguro che il servizio venga utilizzato con continuità e che abbia un buon riscontro sulla cittadinanza. L'invito che rivolgo agli utenti è di fare passaparola, pubblicizzarlo, affinché raggiunga il massimo numero di persone possibile".