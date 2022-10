Il sindaco e gli uomini della polizia locale puliscono la città

Hanno voluto dare l'esempio. Anche il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, il comandante della polizia locale, Roberto Curati, con i suoi agenti hanno indossato i guanti e "armati" di sacco della spazzatura si sono uniti ai volontari per l'edizione 2022 di "Puliamo il mondo", l'evento ecologico che ha visto impegnati decine di cittadini in tutto il territorio comunale.

Raccolta spazzatura e rifiuti abbandonati

Decine i sacchi di spazzatura e rifiuti abbandonati sul territorio comunale che sono stati raccolti e portati in discarica. L'appuntamento quest'anno era alle 9 al parco "Paradiso Verde" di via Eritrea. I volontari si sono poi divisi in gruppi per raggiungere le aree da pulire (boschi di via Ada Negri, via Eritrea e via Redipuglia, area naturalistica "Fosso del Ronchetto".