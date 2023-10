Premiato con la medaglia d'eccellenza il chimico (e consigliere comunale) brianzolo

Il consigliere comunale premiato fra i migliori chimici d'Italia.

È accaduto a Seveso, dove in occasione del XLI Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica, al consigliere comunale Sergio Riva è stata assegnata la Medaglia Quilico della Società Chimica Italiana. La Medaglia Adolfo Quilico è uno dei premi alla carriera più prestigiosi della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana e ogni anno, dal 1984, viene assegnata a uno studioso che si è distinto per ricerche di particolare rilievo nell’ambito della Chimica Bio - organica o della Chimica dei Composti Eterociclici.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Riva, che è dirigente di ricerca presso l’Istituto Scitec di Milano e già direttore dell’Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare, nel mese di settembre.

Un riconoscimento per il quale anche l'amministrazione comunale ha voluto complimentarsi con lui. Ieri seracon, 10 ottobre, prima della seduta di consiglio comunale il sindaco Alessia Borroni ha infatti consegnato a Riva, a nome dell'amministrazione comunale, una pergamena d'encomio. Nella pergamena si legge, tra le motivazioni, "...per l'originalità, la versatilità, l'impegno e la valenza delle sue ricerche che hanno fornito nuove linee guida inesplorate ed efficienti per la Società Chimica Italiana, con importanti ricadute anche in ambito industriale".