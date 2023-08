In Brianza la festa di fine estate: notte bianca e gran finale con lo schiuma party

La fine dell'estate si avvicina e in Brianza non mancheranno le occasioni per festeggiare ancora in allegria prima degli impegni autunnali. In particolare, dopo il successo dello scorso anno, a Seveso si rinnoverà l'appuntamento con "Nessun dorma Seveso", l'iconica notte bianca dove a fare da protagonista sarà un divertentissimo schiuma party.

L'appuntamento, per i giovani ma non solo, è per la serata del 9 settembre nelle vie del centro storico, con uno speciale programma dove oltre allo schiuma party spiccano spettacoli e musica, i gonfiabili e il trenino per i bambini e molto altro. Si partirà dalle 18, con ovviamente anche l'apertura straordinaria dei negozi.

Il weekend del 9 e10 settembre sarà però ricchissimo di tanti altri eventi, organizzati dalla Pro Loco di Seveso. Domenica 10 sarà per esempio la volta di "Sportissimo", la grande festa dello sport sevesino nel fantastico scenario del Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Un appuntamento con diversi eventi collaterali. Fra tutti, alle 15.30, è in programma "Bulli e pupe a 4 zampe", la sfilata cinofila per cani di razza e fantasia a favore dell'Associazione Famiglie Miopatia Nemalinica.

Per maggiori informazioni cliccare sulla pagina eventi del comune di Seveso. Non resta che preparare i costumi e prepararsi al divertimento sfrenato.