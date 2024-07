A Monza l'erba alta ha le ore contate: al via gli sfalci straordinari

A Monza l'erba alta lungo i marciapiedi e le strade ha le ore contate. Sono già iniziati settimana scorsa e proseguiranno nei prossimi giorni gli interventi di sfalcio per risolvere un problema che da settimane sta tenendo banco sui gruppi social della città.

Ad annunciare gli interventi con squadre dedicate è l'assessore all'Ambiente Giada Turato che ieri sera, lunedì 22 luglio, durante il consiglio comunale ha affrontato il tema. A denunciare la situazione il consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d'Italia) che ha presentato una interrogazione sull'inagibilità di molti marciapiedi della città dove è impossibile camminare (soprattutto per le persone con difficoltà motoria, per le mamme con i passeggini, per le persone sulla sedia a rotelle) per colpa delle sterpaglie sempre più alte e sempre più rigogliose.

Un tema del quale nei giorni scorsi si era occupata anche la nostra redazione, raccogliendo le lamentele di decine di cittadini che avevano postato sui gruppi social della città le immagini di strade e marciapiedi trasformati in rigogliose foreste. Segnalazioni erano arrivate anche da Roberto Civati, coordinatore del gruppo Controllo di Vicinato: erba alta e mancati sfalci lungo le vie Tagliamento, Chienti, Monte Ceneri, Stradella, Monte Albenza, della Taccona, Baradello, Lombardia. "In molte situazioni i marciapiedi sono completamente invasi dalla vegetazione e con alberature in crescita fra marciapiede e carreggiata stradale - aveva spiegato Civati che aveva segnalato il problema anche agli uffici comunali competenti -. In altre la vegetazione proviene da proprietà private invadendo e nascondendo completamente anche le segnaletiche verticali".

L'assessore Turato ha spiegato che il problema è legato al clima. "Le condizioni meteo delle ultime settimane hanno determinato una crescita dell'erba più veloce rispetto rispetto ai tagli previsti". Turato ha annunciato che sono già al lavoro squadre ad hoc per intervenire su questo problema. Sfalci d'ermegenza sono stati eseguiti già a Cederna e San Giuseppe, nei prossimi giorni a San Fruttuoso.