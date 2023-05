"Perché a Monza quando tagliano l'erba non la ritirano?"

In questi giorni i giardinieri stanno lavorando senza sosta per tagliare erba e spighe nei giardini pubblici e nelle aree cani della città. Erba che, ormai, in molti spazi aveva superato il metro d’altezza con foto sui social di panchine nascoste delle frasche e di cani (anche di grossa taglia) che venivano “dispersi” durante le passeggiate al Parco o le corse nell’area cani. L’assessore Giada Turato aveva già annunciato a MonzaToday l’avvio di un intervento straordinario delle squadre per risolvere il problema.

Ma le polemiche non si sono placate e anzi è stato un susseguirsi di critiche sui social per il lavoro, non sempre svolto a regola d’arte, dagli addetti ai lavori. Proprio come ha raccontato alla redazione di MonzaToday Antonietta Fenisia Gallo che ci ha inviato diverse foto. "Nei giardini di via Valseriana è stato fatto un lavoro di fretta e furia - ha spiegato -. I bordi non sono stati tagliati, le spighe sono state abbandonate per terra e non sono state ritirate diventando un pericolo per i nostri cani. In alcuni punti l’erba, che fino al giorno prima era altissima, sembra quasi strappata. Quello di cui proprio non mi capacito è perché se in un giardino condominiale vengono eseguiti i lavori di sfalcio, con gli stessi disagi di mole di lavoro che saranno presenti un po’ ovunque, l’intervento viene fatto a regola d’arte e invece negli spazi pubblici no. Eppure i cittadini i giardinieri li pagano. Vivo nel quartiere da oltre 30 anni ma una situazione di mal manutenzione come quella di adesso non l’ho mai vista. Non si può effettuare uno sfalcio in questo modo".

A denunciare la situazione anche Barbara Zizza, che ha sottoscritto il patto di cittadinanza per la gestione dell’area cani di via Adigrat. È stata Zizza una delle prime a denunciare nelle scorse settimane l’emergenza dell’erba alta nelle aree cani e nei giardini pubblici della città. Zizza aveva sollecitato non solo un rapido intervento, ma anche la rimozione dell’erba e della spighe al termine delle sfalcio. Ma non è stato così. “A me è andata bene, probabilmente perché quando ho visto i giardinieri allontanarsi dall’area cani di via Adigrat al termine di un lavoro eseguito alla carlona e senza smaltire lo sfalcio ho alzato la voce e ho subito contattato l’ufficio giardini – spiega a MonzaToday -. Nel giro di alcune ore gli addetti sono tornati, hanno terminato il loro intervento e hanno smaltito il verde tagliato”.

Sulla vicenda la redazione di MonzaToday ha contattato anche l’assessore Giada Turato. “Gli addetti stanno lavorando su tutta la città, anche di domenica, comprimendo i tempi il più possibile. Nelle zone più critiche abbiamo chiesto di impiegare più tempo anche per la pulizia dell’area dopo il taglio. Tutto ciò, ovviamente, rallenta il servizio ma è necessario per la tutela degli animali”. L’assessore aveva già annunciato che a breve verrà anche annunciato il vincitore della gara d’appalto per la cura del verde e sono previste importanti novità.