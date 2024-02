Monza protagonista in tv, l'autodromo set per le sfide dello show dei record

L'autodromo di Monza protagonista in tv. Ma non per la Formula Uno. Non è stato il Gran Premio di Monza a far finire sul piccolo schermo il Tempio della Velocità. I paddock dell'autodromo sono diventati il set per sfide adrenaliniche durante alcuni collegamenti del programma televisivo dello Show dei Record in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti. Le puntate sono state registrate in orario serale tra il mese di dicembre, dopo il rally, tra i paddock e il rettilineo.

A Monza a introdurre le sfide c'era il campione di apnea Umberto Pellizzari. Nella puntata di domenica 18 febbraio dall'autodromo sono andate in scena le sfide dell'albero della Cuccagna che ha visto quattro diverse squadre provenienti da Venezia, Almenno San Bartolomeo (Bergamo), Scorzè e da Canzo, a Como. Il palo della Cuccagna è stato inserito quest'anno tra le sfide del Guinness World Record: saranno 20 le squadre affiliate all'Associazione Italiana Palo della Cuccagna che si sfideranno, puntata dopo puntata, in un grande torneo per cercare di raggiungere la cima del palo nel minor tempo possibile.

"Ieri sera, domenica 18 febbraio, è andata in onda la seconda puntata dello Show dei Record. L'AIPC ringrazia inoltre le squadre degli Albenzaröi, di Almenno San Bartolomeo, le Ridomacado di Venezia e i Malnatt di Canzo, provincia di Como, per essersi messi in gioco e aver dato il meglio di sè. Non ci resta che stare a vedere la prossima puntata, per conoscere la 3° squadra semifinalista" hanno commentato dall'Associazione Italiana Palo della Cuccagna.

Poi lo show dei record da Monza ha tenuto tutti con il fiato sospeso per la prova del cerchio della morte.