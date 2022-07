Siccità, in Lombardia scatta lo stato di emergenza

È stato deliberato dal consiglio dei ministri lo stato di emergenza per siccità per Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La decisione è arrivata nella giornata di lunedì 4 luglio.

Stando a quanto trapelato per la Lombardia sono stati stanziati 9 milioni di euro, 10,9 per l'Emilia Romagna, 4,2 per il Friuli Venezia Giulia, 7,6 milioni per il Piemonte e 4,8 milioni Veneto.

"Ringrazio il Governo per aver accolto la nostra richiesta - ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana - l'impegno della Regione Lombardia resta costante e immutato per fronteggiare una crisi davvero grave. Quotidianamente ci interfacciamo con i gestori idroelettrici per reperire almeno l'acqua necessaria per garantire il primo raccolto".