Sulla sicurezza della strada provinciale 177, se ne è parlato in provincia

Un incontro con a tema la strada provinciale 177 sul tratto che unisce Velate con Camparada. È stato questo l’oggetto di un incontro tenutosi settimana scorsa presso la sede della provincia di Monza e Brianza, a cui ha partecipato il sindaco di Usmate Velate Lisa Mandelli, nel quale è stato illustrato il progetto di sistemazione stradale che l’amministrazione comunale aveva chiesto segnalando la criticità di quel tratto di strada provinciale.

Un incontro che segue quello di inizio luglio che ha avuto come punto saliente il progetto di miglioria stradale fra Usmate Velate ed Arcore. Anche per il tratto che unisce Velate a Camparada, la provincia di Monza e Brianza ha redatto un progetto che va nell’ottica di incrementare la sicurezza stradale: in particolare, è previsto un allargamento della carreggiata e la creazione di una pista ciclabile di 2,5 metri di larghezza che vada a collegarsi con i marciapiedi già oggi esistenti.

Nel corso di successivi incontri, verrà affrontata anche la reale fattibilità di finanziare l’opera, interamente in capo alla provincia di Monza e della Brianza per più di un milione di euro. “Un primo passo importante è stato quello di visionare un progetto realmente migliorativo rispetto alla situazione attuale – afferma il Sindaco Lisa Mandelli – con la Provincia abbiamo sviluppato un percorso che ci sta vedendo sinergici nell’affrontare problematiche presenti sul nostro territorio. Il tema della viabilità sicura non ha colore politico e ha la necessità di essere affrontato dal punto di vista tecnico. Auspico che la provincia individui le somme necessarie per la realizzazione dell’opera prima possibile per garantire la sicurezza degli automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.”