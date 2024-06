Il comune brianzolo dove i vigilantes privati affiancheranno la polizia locale contro la malamovida

Vigilantes privati affiancati agli uomini della polizia locale per garantire più sicurezza in città.

Succede a Seregno, e a spiegare il senso dell'operazione è stato lo stesso sindaco Alberto Rossi sulla sua pagina Facebook: "Come amministrazione in questi anni abbiamo lavorato molto per migliorare la sicurezza sul nostro territorio: aumentando il numero di agenti della Polizia Locale (da 28 a 45), implementando la dotazione tecnologica e la videosorveglianza, realizzando le zone di controllo del vicinato, oltre a lavorare sul miglioramento di alcuni luoghi della città, allontanando il degrado - ha chiarito Rossi nel post rivolgendosi ai cittadini - Sappiamo bene come l'estate sia spesso un momento particolarmente delicato, con diverse situazioni da attenzionare. Dopo l'esperimento dell'anno scorso, abbiamo voluto anche per i prossimi mesi implementare il controllo delle aree più frequentate in città con un servizio di vigilanza privata, iniziato un paio di settimane fa, a sostegno del lavoro della polizia locale, ad ora nelle giornate di giovedì e sabato, fino all'una di notte".

Un impegno, quello dell'amministrazione seregnese, che è stato reso possibile grazie alla firma del Protocollo d'Intesa siglato insieme al prefetto, ai sindaci di Monza, Cesano Maderno, Desio, Lissone e Vimercate, alle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e ai vertici delle forze di polizia, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della "malamovida". Protocollo attraverso il quale nei diversi comuni sono state predisposte nuove forme di coordinamento e scambio informativo con le polizie locali, per ottimizzare la dislocazione delle risorse e garantire una copertura territoriale efficace.

Anche a Seregno, nel frattempo, così come in altri comuni è stata attivata l’ordinanza che prevede l’obbligo di servire bevande in contenitori non di vetro e il divieto di consumo di alcol in determinate aree e orari, con gli agenti di polizia locale che fino all'una di notte saranno al lavoro per garantire iil rispetto delle regole.

"Far vivere gli spazi con attività che coinvolgano il maggior numero di persone possibili e garantire un presidio del territorio sempre più capillare sono due facce della stessa medaglia in quest'ottica e continuiamo a lavorare su entrambe" ha concluso il sindaco Rossi.