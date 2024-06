Angelina, la nonnina brianzola che ha compiuto 105 anni

Si chiama Angelina. Ed è una splendida signora di Biassono che è riuscita a tagliare un traguardo oltremodo ragguardevole: ha infatti compiuto 105 anni.

Nel giorno del suo compleanno, il 22 giugno, Angelina ha ricevuto un regalo molto speciale. Ovvero la visita a casa del sindaco Luciano Casiraghi. Che, emozionato, le ha regalato dei fiori e si è intrattenuto a disquisire con lei.

Dopo la foto di rito il sindaco ha poi raccontato la bella giornata sulla sua pagina Facebook, complimentandosi pubblicamente con l'augusta concittadina. "Signora Angelina - si legge nel post - sono orgoglioso di essere stato ieri a casa sua per il suo compleanno. Pensando ai suoi 105 anni provo emozione, perché lei ha attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia e non si è certamente risparmiata. Ha vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente la famiglia, oggi è ricambiata dall’amore e dalle cure dei suoi cari e trasmette ai giovani un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori culturali e religiosi che sono da sempre alla base della nostra comunità".

Infine gli auguri: "È per tutti noi un esempio di vita. Con i più vivi auguri, un grande abbraccio". Auguri che si sono aggiunti a quelli, tantissimi, di tutti i biassonesi. Felici di poter annoverare fra i loro concittadini un super nonnina.