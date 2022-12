Simone il brianzolo nominato arbitro internazionale

Dalla Brianza ai campi di calcio internazionali. Una bella soddisfazione per Simone Sozza - classe 1987 - fresco di nomina ad arbitro internazionale.

"Che grande orgoglio per Seregno - scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Seregno Alberto Rossi -. Conosco, conosciamo, la serietà, la passione, l'abnegazione e la voglia di fare bene che ti hanno portato a raggiungere questo grande risultato professionale. A te va l'abbraccio di tutta la città. Non vediamo l'ora di vederti negli stadi di tutta Europa".

Sozza ha iniziato a calcare i campi nelle vesti di calciatore, poi nel 2004 ha frequentato il corso serale di arbitri presso la sede AIA di Seregno. Ha iniziato ben presto ad arbitrare e dopo pochi anni ha raggiunto la serie D. "Nel 2015 - come riporta Wikipedia - viene promosso in Lega Pro, vincendo nel 2018 il Premio Sportilia. Passato in C.A.N. B nel 2019, il 27 gennaio 2020 esordisce in Serie A, in occasione della partita Parma-Udinese".

Quest'anno poi la grande occasione: il 6 gennaio ha diretto Juventus-Napoli, primo match di cartello in Serie A della carriera, venendo coadiuvato nell'occasione dagli esperti assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti e dall'altrettanto esperto VAR Massimiliano Irrati. Il 26 maggio 2022 è stato premiato con il premio Giudice Rosario Livatino AIA quale miglior arbitro esordiente per la stagione 2021/2022. Adesso per Simone Sozza si aprono le porte dei campi europei.