Esami di guida per i disabili: adesso arriva il simulatore

Simulatori di guida agli esami per il rinnovo della patente per le persone con disabilità. La proposta arriva da Monza. A lanciarla - e ad avere già contatti e possibilità per realizzarla a livello sperimentale in tutta la Lombardia - è Gaetano Santonocito, presidente dell’Aias di Monza.

Un’idea nata dopo un recente incontro con il ministro alla disabilità Erika Stefani e l’assessore regionale alla disabilità Alessandra Locatelli.

L'incontro dopo l’intervista a MonzaToday della figlia Lisa che aveva denunciato l’umiliazione subita in commissione per il rinnovo della patente. La giovane - con una seria disabilità motoria, molto impegnata nella vita sociale e sportiva - si era sentita chiedere, prima ancora di essere sottoposta all’esame, “Ma a lei l’auto a che cosa serve?”.

Un'idea nata dopo l'incontro con il ministro

“Sia il ministro sia l’assessore si sono dimostrate persone competenti, professionali e molto sensibili - spiega Santonocito a MonzaToday - Il ministro mi ha confermato, come già sapevo, che il caso di Lisa purtroppo non è isolato. Molte le segnalazioni ricevute su commissioni ormai obsolete, che utilizzano test e meccanismi che risalgono a cinquant’anni fa e rivolgono all'esaminato domande a dir poco imbarazzanti”.

Da qui l’idea del presidente dell’Associazione italiana assistenza spastici di Monza di affidarsi alla tecnologia. “Gli esami potrebbero benissimo essere fatti utilizzando i simulatori di guida - continua - Gli esaminatori avrebbero così la possibilità di testare effettivamente le capacità di reazione e le reali capacità di guida del conducente con disabilità. La tecnologia ha fatto passi da gigante, usiamola”.

Così che i simulatori, oltre a far “allenare” futuri piloti, permetteranno di verificare l’effettiva capacità di guida delle persone con disabilità.

"La tecnologia ci viene in aiuto"

“Attualmente in Lombardia ci sono tre simulatori - precisa Santonocito - Ma grazie ai fondi pubblici sono certo che se ne potranno acquistare altri, dotando così tutte le commissioni della Lombardia di questa tecnologia”.

Santonocito non si arrende e continua nella sua battaglia. “Il ministro si è attivato per la costituzione di un tavolo tecnico che coinvolge non solo sanitari ma anche esperti di mobilità e trasporti - aggiunge - Il rinnovo della patente è un momento importante e delicato. È ovvio che a una persona, disabile o normodotata, non in grado di guidare la patente non deve essere rinnovata. Ma la commissione di valutazione di fronte a una persona con disabilità deve avere un’attenzione particolare e diversa. Invece di chiedere a che cosa serve l’auto, bisogna informarsi su quanti incidenti la persona ha fatto, con quale frequenza utilizza l’automobile. Noi come Aias, ma sono certo anche i colleghi delle altre associazioni che si occupano di disabilità, siamo a disposizione delle istituzioni per un rinnovamento del lavoro delle commissioni mettendo a disposizioni esperienza e professionisti”.