Il sindaco scrive ai genitori: "Non è normale che i vostri figli siano in giro a notte fonda"

"Io non ho figli però mi pongo la domanda se sia corretto che un giovanissimo sia in giro per il paese a notte fonda. Solo insieme possiamo fare in modo che l’estate dei nostri giovani sia sicura, serena, di tutti e per tutti". A parlare, o meglio a scrivere, è Mauro Colombo sindaco di Bellusco. Il primo cittadino del piccolo comune brianzolo di poco più di 7.400 abitanti, dopo aver raccolto numerose segnalazioni di atti di vandalismo e schiamazzi notturni con protagonisti gruppi di minorenni, ha deciso di rivolgersi direttamente ai genitori.

Una lettera scritta a cuore aperto, e poi condivisa anche sulla sua pagina Facebook, dove Colombo invita i genitori (ma anche gli educatori e tutti coloro che a Bellusco lavorano con i più giovani) di prestare maggiore attenzione agli under 18 che purtroppo - ma non solo nel comune brianzolo - sono sempre più spesso al centro di episodi di cronaca nera. Movida, serate alcoliche, atti di bullismo a danno dei coetanei più fragili, e poi vandalismi nei confronti del bene pubblico.

“È fondamentale - prosegue il primi cittadino - che noi adulti sentiamo forte il dovere di vigilare sul loro comportamento, intervenendo con fermezza se assistiamo ad atti o episodi che violano le regole del vivere civile". Colombo è andato dritto al sodo: in giro per Bellusco, anche di notte (e in alcuni casi anche all'alba) ci sono in giro ragazzini che, a quell'ora, dovrebbero essere a casa a dormire.

Il problema è ben noto anche alle forze dell'ordine che, come ricorda il primo cittadino, vengono contattate e intervengono tempestivamente. Ma la questione sociale va risolto alla radice. "Serve l’aiuto di tutti per evitare che le situazioni degenerino - conclude -. Un aiuto concreto di attenzione, di intervento, di confronto con i propri figli, di presenza nei luoghi più a rischio. Si, perché i ragazzi di cui vi sto parlando sono quasi tutti minorenni, nella fascia tra i 14 e i 17 anni e i luoghi che frequentano liberamente la sera e la notte sono i nostri parchi: il parchetto di via Rimembranze, di piazza Libertà e la zona della Polisportiva, dove c’è il nuovo campo sportivo, realizzato apposta per loro, per dare un’alternativa di aggregazione libera e positiva al girovagare. Impegniamoci tutti a frequentare questi luoghi la sera, proprio per far capire ai nostri ragazzi che sono di tutti e che vanno usati civilmente".