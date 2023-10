Rave party interrotto nella grande area dismessa, il sindaco: "In città non c'è spazio per l'illegalità"

“A Cesano Maderno nessuno pensi di poter organizzare attività illegali senza essere subito individuato, considerato il livello di presidio delle forze dell’ordine e l’attenzione di una comunità civile ossequiosa di condividere le regole di una corretta convivenza. Questo messaggio è diretto a chiunque creda di poter violare leggi e regole, senza incorrere nelle conseguenze del caso e ai nostri cittadini, affinché si sentano tranquilli rispetto alla tutela delle forze dell’ordine e al fatto che l’amministrazione comunale considera sicurezza e legalità priorità del proprio operato”.

A parlare è Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno, all’indomani dell’intervento dei carabinieri nell’ex area Snia dove, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, era in corso un rave party. I militari hanno identificato 100 persone, 28 erano minorenni. Bocca ha così ringraziato i carabinieri che sono intervenuti nell’area dimessa e con rischi di crolli. Il sindaco ha seguito tutto l’evolversi della vicenda. Un intervento partito grazie alla segnalazione di un cittadino che ha prontamente telefonato al 112 denunciando di non riuscire a dormire per il gran baccano che arrivava dall’area dismessa.

“Ho seguito l’evolversi della vicenda direttamente sabato notte e sono sollevato e soddisfatto che l’iniziativa sia stata bloccata poiché davvero pericolosa per l’incolumità dei partecipanti e grave per l’ordine pubblico - ha aggiunto Bocca -. Nella notte di sabato verso mezzanotte mi sono recato al quartiere Snia per verificare personalmente la situazione dopo gli strani movimenti di cui ero stato avvisato già la settimana scorsa da alcuni residenti e consiglieri comunali del quartiere e già oggetto di mie segnalazioni al capitano dei carabinieri di Cesano Maderno Salvatore Ciancimino. Ho visto molti ragazzi, provenienti probabilmente dalla stazione ferroviaria, dirigersi verso l’area dismessa da cui proveniva musica ad alto volume. Ho pertanto immediatamente segnalato ai Carabinieri quanto stava accadendo e mi sono recato personalmente in caserma”. I militari erano già pronti ad intervenire,

“Vorrei ricordare che l’area della Snia è oggi di proprietà di una società privata ed è oggetto di un importante progetto di recupero in fase di progettazione, in collaborazione con il comune - conclude il sindaco di Cesano Maderno -. Vi sorgeranno residenze, servizi e, inoltre, un edificio di archeologia industriale di pregio (la cosiddetta Nave) sarà ristrutturato e diventerà un importante polo formativo che accoglierà giovani studenti: questa sarà l’unica modalità tramite la quale potrà essere possibile vivere quell’area da parte dei giovani. Da area abbandonata l’AT2 (così tecnicamente definita dal Piano di Governo del Territorio comunale) tornerà ad essere parte integrante della città. Nessuno può pensare di organizzarvi iniziative illegali e magari compromettere quanto si sta realizzando. L’area è presidiata grazie alle donne e agli uomini dell’Arma che ancora ringrazio per il delicato e impegnativo lavoro fatto e che continueranno a fare”.