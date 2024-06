Il neosindaco che fa togliere i volantini offensivi contro il candidato che ha perso le elezioni

La prima azione che ha compiuto non appena è diventato sindaco è stata quella di incaricare gli agenti della polizia locale di togliere quei volantini offensivi apparsi in giro per il borgo che sfottono lo sfidante. Un gesto di solidarietà e soprattutto di apertura per dare il via a una nuova fase amministrativa. Succede a Ceriano Laghetto, piccolo borgo delle Groane, da sempre roccaforte della Lega che nell’ultima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno ha visto la vittoria clamorosa del centrosinistra (dopo che il centrodestra si era presentato diviso alle elezioni).

Il neo primo cittadino Massimiliano Occa – alla guida della lista civica Orizzonte Comune – venuto a conoscenza di quello che stava succedendo al suo avversario Dante Cattaneo – oggi consigliere comunale tra i banchi dell’opposizione – ha deciso di intervenire immediatamente.

“Ho appreso questa mattina del volantino che nottetempo è stato apposto nei pressi dell’abitazione del consigliere Cattaneo, raffigurante il volto dello stesso e uno sfottò celebrante la vittoria di Orizzonte Comune - Ceriano Laghetto alle recentissime elezioni - scrive in un post sui social -. Altri, mi riferiscono, ne stanno spuntando per il paese. Come sindaco, dopo aver provveduto a incaricare il corpo di polizia locale di togliere i volantini, intendo condannare esplicitamente questi gesti. Negli ultimi anni di amministrazione Lega siamo stati abituati ad una politica fondata sulla demonizzazione dell’avversario, fatta di un’aggressività che ha frustrato i cittadini. La stessa campagna elettorale della coalizione che appoggiava il candidato sindaco Cattaneo ne è stato un esempio deprecabile”.

Ma il neosindaco Occa ha deciso di inaugurare una nuova stagione politica nel piccolo borgo brianzolo: “In netta contrapposizione con gli ultimi anni, ritengo fondamentale avere in consiglio comunale un’atmosfera quanto più possibile collaborativa per poter davvero fare il bene di Ceriano – conclude -. Se comprendo l’umana voglia di celebrare una vittoria storica e di rispondere alle troppe offese ricevute durante la campagna elettorale, non posso giustificare, per natura, la mancanza di rispetto per lo sfidante. Prendo pertanto le distanze dal gesto e invio al consigliere Cattaneo la mia solidarietà. Un clima disteso è quello che ci permetterà di lavorare al meglio per raggiungere, insieme, gli obiettivi che ci siamo posti per Ceriano e i cerianesi”.