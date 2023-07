Dall'elicottero.... al camion della spazzatura: l'insolito passaggio per il sindaco dopo il concerto

Dall'elicottero a un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Due veicoli per spostarsi in città un po' diversi, utilizzati nella stessa giornata dal sindaco di Monza Paolo Pilotto. Un aneddoto, raccontato con il sorriso sulle labbra e con un po' di reticenza perchè non voleva "rivelarlo", che il primo cittadino ha condiviso con i giornalisti giovedì pomeriggio, dopo un incontro organizzato per fare un punto stampa sull'emergenza maltempo degli ultimi giorni in città e fornire qualche numero anche sul concerto di Bruce Springsteen in merito alla gestione della viabilità e dei servizi.

"La mattina il questore mi ha invitato a raggiungerlo in autodromo per una ricognizione del parco della città a bordo dell'elicottero messo a disposizione dalla polizia di Stato" ha esordito Pilotto, raccontato l'inizio di una giornata per lui molto lunga e impegnativa. "Sono salito nell'alto dei cieli" ha scherzato. Poi la sera per raggiungere l'area del concerto ha scelto invece di camminare e di fare il tragitto a piedi, insieme alla fiumana di spettatori. "Volevo provare a fare quello che facevano tutti, insieme alle persone che al concerto andavano a piedi per testare l'organizzazione" ha spiegato. E così alla 19.30, dopo essere uscito circa un'ora prima dall'ufficio di piazza Trento e Trieste, era al Pit A, pronto per l'inizio dello spettacolo.

"Dopo il concerto mi sono fermato a parlare un po' con gli organizzatori e così, tra i discorsi, qualcuno mi ha chiesto come tornassi a casa. E ho detto che ero a piedi e sarei tornato camminando in ufficio a riprendere la mia macchina. In quel momento è passato uno dei mezzi della Sangalli impegnato nel servizio di pulizia dell'area e di raccolta dei rifiuti. E qualcuno mi ha suggerito di farmi dare un passaggio. A bordo c'era un operatore che mi conosce bene e mi saluta sempre perchè impiegato nelle attività dell'area del centro". E così il sindaco è salito a bordo del camioncino elettrico per la raccolta dei rifiuti.