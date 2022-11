"Ecco come Monza sta cambiando il ritmo" parola del sindaco Pilotto

"Monza in questi mesi sta cambiando ritmo". A spiegarlo, affidandosi ai social, è proprio il sindaco Paolo Pilotto non particolarmente amante di Facebook e che, solo in poche occasioni, ha utilizzato questo canale di comunicazione per rispondere alle richieste dei cittadini o promuovere il suo operato.

“Durante la campagna elettorale ho avuto l’opportunità di condividere su questa pagina pensieri e progetti con molti cittadini - scrive sul suo profilo Facebook -. Questo è stato uno degli spazi importanti per ascoltare, raccogliere idee e proposte poi confluite nel programma elettorale che i monzesi hanno scelto per il futuro della nostra città, la città di tutti".

Pilotto ha riassunto alcuni degli interventi più importanti portati avanti dalla sua giunta da quando, il 26 giugno, è stato eletto sindaco di Monza: il potenziamento dei servizi educativi con 40 posti in più all’asilo nido di via Monviso ("riducendo le liste di attesa", ha scritto Pilotto), il contratto ponte sulla illuminazione ("per 'riaccendere le luci' in più di 500 punti della città"); lo stanziamento di risorse per la riqualificazione energetica in 105 edifici comunali.

"Grazie alla disponibilità del personale - aggiunge il primo cittadino - gestendo tempi piuttosto stretti, abbiamo partecipato a numerosi bandi Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) o di altra natura, ad esempio per favorire l’accesso ai disabili in Arengario, migliorare le mense scolastiche o per intervenire a favore della disabilità grave".

Poi un appunto anche sulla gestione delle sicurezza, tema molto caldo e sentito dai cittadini soprattutto dopo il recente episodio di tentativo di aggressione nei confronti di una donna in pieno centro a Monza e le accuse di lassismo che arrivano dall’opposizione. " Stiamo affrontando il tema della sicurezza - prosegue - in accordo con prefettura e questura, non smantellando nulla ma aggiungendo interventi di controllo e di presidio, che peraltro vanno continuamente rinnovati e aggiornati. Abbiamo stipulato il contratto con il nuovo direttore generale del Comune, che da subito si è messo al lavoro per valorizzare le tante professionalità presenti in Comune e migliorare l’organizzazione e l’efficienza della amministrazione comunale".

Un lavoro che è solo all'inizio. "Sappiamo che la complessità dei problemi è alta (ad esempio in materia di rifiuti, viabilità, abitazioni, sviluppo della città…). La strada da percorrere è molta ma potremo continuare a dialogare e confrontarci sulle idee. Facciamolo nel rispetto reciproco, che aiuta ad ascoltarsi e a migliorare insieme la nostra città. Restiamo in contatto".