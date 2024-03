Oggi il sindaco va al mercato (ma non solo) per incontrare e parlare coi cittadini

Giornata di tour e incontri con i cittadini. Una giornata impegnativa quella di oggi, giovedì 14 marzo, per il sindaco di Monza Paolo Pilotto che prosegue il tour nei quartieri organizzato dal Pd e dagli altri partiti della coalizione (Azione, LabMonza, Movimento Moccia per Monza, Pilotto sindaco Monza Attiva e Solidale, Possibile ed Europa Verde). Dopo le tappe a San Rocco, Cederna e Sant’Albino oggi sarà la giornata di incontri in centro, San Gerardo e nel quartiere Libertà.

Il via alle 10 con una passeggiata tra le bancarelle del mercato del giovedì in piazza Trento e Trieste e in piazza Cambiaghi; alle 11.30 una visita all’asilo notturno di via Raiberti dove ogni giorno trovano ospitalità e pernottamento le persone che stanno affrontando un grave momento di difficoltà; pranzo poi alla mensa dei poveri al Santuario della Madonna delle Grazie gestita da fra Celestino Pagani.

Il tour riprenderà alle 14 con un incontro alla fermata ferroviaria Monza Est, in via Einstein; alle 15 ritorno in centro nelle sale studio del Carrobiolo, alla biblioteca di San Gerardo e alla sla studi del Nei; alle 16.30 passaggio in campo nella storica sede della Gerardiana; e alle 17.30 un incontro con l’associazione Peso Positivo, che segue le persone con disturbi alimentari. Poi alle 18.30 ritorno a Cristo Re con l’aperitivo al LibertHub e alle 21 Paolo Pilotto incontrerà in una serata pubblica in cittadini al centro civico di San Gerardo in via Lecco.