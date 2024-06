La polemica sulla strada sporca e il sindaco che la domenica pomeriggio esce e pulisce

Pochi giorni fa è stato eletto ed è diventato il nuovo sindaco di Barlassina. Questo pomeriggio, domenica 16 giugno, armato di scopa e paletta ha pulito la maleducazione di chi, passando nella piazzetta davanti alla sua farmacia, abbandona immondizia e sacchetti.

Il gesto del sindaco Paolo Vintani in pantaloncini e maglietta mentre pulisce la strada non è passato inosservato. Ad immortalarlo e poi a postare l’immagine sui social è stato Claudio Trenta, il blogger di Barlassina salito alle ribalta delle cronache internazionali per avere riparato una buca in paese e per questo essere stato multato e poi assolto dal giudice di pace che ha annullato la sanzione.

Trenta, che si era presentato alla tornata elettorale con una sua lista civica, aveva denunciato sui social la sporcizia abbandonata in via Trento. Tanto che aveva annunciato anche l’intenzione nel pomeriggio di andare personalmente a sistemare la piazzetta. “Avevo annunciato al primo cittadino che avrei pulito tutto questo pomeriggio, perché non è ammissibile una strada in quelle condizioni. Ma Paolo Vintani mi ha anticipato”, ha commentato Trenta.

La redazione di MonzaToday ha contattato il neosindaco, stupito per tanto clamore. “Non ho fatto nulla di eccezionale, se non quello che faccio sempre e che come me fanno tanti cittadini di buona volontà che spazzano la strada davanti alla loro casa o al loro negozio. Questa mattina era particolarmente sporco. Non mi sono fatto problemi a pulire personalmente. È una mia consuetudine e di tante altre persone”. In merito a quello scatto poi condiviso sui social Vintani ricorda di non essere abituato e di non amare tanto clamore. “Non era necessario sollevare la polemica, né fotografarmi. Ricordo a Claudio Trenta che adesso ricopre un ruolo istituzionale e quindi deve decidere se fare l’influencer oppure il consigliere portando in aula i problemi”. Il primo cittadino inoltre ha richiamato "maggiore rispetto nei confronti delle istituzioni".