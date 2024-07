La storia a lieto fine di Sis e Bro, i due cagnoloni (in gabbia) liberati e adottati da una nuova famiglia

È una storia a lieto fine quella che vede come protagonisti Sis e Bro, due cani incrocio pastore di due anni detenuti all’interno di un gabbiotto improvvisato nel piazzale di una proprietà privata a Seveso e liberati dai volontari del Nucleo Anti - Maltrattamento dell'Enpa di Monza.

Tutto è partito con la segnalazione nel mese di febbraio di alcuni cittadini circa la presenza di due cani all’interno del gabbiotto nella proprietà privata. Uno spazio sporco e senza cuccia e riparo idoneo, nel quale i due animali erano costretti a vivere tra i loro escrementi e privati di qualsiasi libertà. A intervenire sono stati i volontari del Nucleo Anti - Maltrattamento, organizzando un primo sopralluogo per verificare la situazione e accertarsi delle condizioni degli animali. Arrivati sul posto, e dopo aver constatato la veridicità della segnalazione, i volontari hanno dunque fornito al proprietario dell'area alcune prescrizioni per regolarizzare e migliorare le modalità di detenzione dei due cani e successivamente, a distanza di alcuni giorni, hanno effettuato un secondo sopralluogo di verifica.

Riscontrando purtroppo una situazione ancora più pericolosa: il piccolo tetto della gabbia era infatti semi divelto e lo spazio ancora più sporco, tanto da rendere l’aria intorno alla gabbia nauseabonda nonostante fosse all'aperto. Di qui, d'intesa con Ats e con polizia locale di Seveso, è stato organizzato un intervento congiunto durante il quale è il proprietario dell'area è stato sanzionato e i cani sequestrati per essere affidati alle cure del canile di Monza.

Una seconda vita

Il canile per i due animali si è rivelato un luogo di rinascita. Spaesati e diffidenti sono infatti stati curati e coccolati dai volontari, e chiamati appunto Sis e Bro (perché fratelli). E nel mese di giugno hanno trovato una nuova famiglia. Nella stessa giornata nel rifugio monzese si sono infatti presentate due famiglieche hanno deciso di regalare loro una nuova vita nella loro casa.

"A questo doppio lieto fine hanno contribuito in tanti e a tutti loro va il nostro ringraziamento - hanno dichiarato i volontari di Enpa Monza - a quanti fanno le segnalazioni, sempre preziosissime, al personale Ats, agli agenti della polizia locale e in generale a tutte le autorità collaborantie, ai volontari del Nucleo Anti - Maltrattamento, ai veterinari che offrono il loro servizio per gli animali del canile, ai volontari e infine agli adottanti che hanno scelto di dare a cani sfortunati una seconda possibilità".