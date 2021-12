Sit in in piazza a Monza per chiedere liberazione di Patrick Zaki

Alla vigilia della prossima udienza fissata il 7 dicembre, la Brianza scende in piazza per chiedere la scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna che da 22 mesi è in un carcere in Egitto.

La manifestazione è prevista per oggi, venerdì 3 dicembre, alle 19 a Monza davanti all'Arengario. Il presidio è stato organizzato da Brianza Oltre L’Arcobaleno in collaborazione con il Gruppo Giovani di Monza di Amnesty International e la Rete Brianza Pride.

Parteciperanno al presidio anche: Unione Degli Studenti di Monza (UDS Monza), Associazione Libera Contro Le Mafie Monza e Brianza, Anpi, Cgil, Emergency Monza e Brianza, Collettivo Giulio Regeni, Comitato Monza Possibile, Fridays For Future Monza, Rete Brianza Accogliente Solidale (Rete BAS)

Alle 16, sempre davanti all'Arengario, Marco Vassalotti presenterà il suo libro "Voglio solo tornare a studiare #FreePatrick” e parteciperà poi al sit in..