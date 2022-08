Sky e Dazn, tutto fatto: quanto costerà vedere in tv la Serie A 2022/2023

Sky e Dazn annunciano di aver firmato un accordo. Sintetizziamo per chi va di fretta: il canale Dazn su Sky costerà 5 euro al mese, ovviamente aggiunto ai due abbonamenti. Per vedere Dazn su Sky dovrai infatti essere sempre e comunque un cliente Sky con abbonamento attivo e dovrai avere un abbonamento Dazn attivo. Più 5 euro. Le reazioni sui social sono facilmente immaginabili: molte critiche.

Come riferisce Today l'accordo reso noto nella giornata di giovedì 4 agosto e prevede l’arrivo dell’app di Dazn su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale Dazn per vedere sul decoder Sky il canale Zona Dazn, con le 7 partite per turno di Serie A e una selezione di eventi. Con questo accordo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti Dazn, potranno accedere all’offerta direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando "Apri Dazn", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando.

Dazn offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta Dazn anche attraverso il canale Zona Dazn, disponibile dall’8 agosto al canale 214 del telecomando Sky.

L’intesa tra Sky e Dazn prevede infatti al momento che la visione del canale 214 sarà aperta solo agli abbonati Sky che pagano l’abbonamento a Dazn (ovvero €29,99/mese per il piano DAZN STANDARD e €39,99/mese per il piano DAZN PLUS) e che pagheranno ulteriori 5 euro al mese. Sul canale sarà possibile vedere le 7 partite per turno di Serie A in esclusiva su Dazn - complementari alle 3 trasmesse sui canali Sky - e una playlist di programmi di approfondimento, contenuti originali Dazn e molto altro, via satellite o via digitale terreste. Per vedere il canale Zona Dazn i clienti Dazn dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a Dazn potrà aderire alle offerte Dazn Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale Zona Dazn.

Adiconsum chiede intervento di AGCOM e AGCM

L'accordo Dazn/Sky "garantirà una maggiore qualità e continuità di visione delle partite di calcio della Serie A, come da noi più volte richiesto - commentano da Adiconsum - ma presenta alcune criticità. Innanzitutto esprimiamo perplessità sulla decisione di far vedere il canale Dazn sulla TV lineare di Sky, sia su satellite che terrestre, solo a chi ha l'abbonamento allo streaming di Dazn aggiungendo altri €5, perché in questo modo si continua a negare la libertà di scelta del cittadino-consumatore e passa il principio che per garantirsi una qualità di visione più alta, occorre pagare di più. Inoltre, chi non è in possesso di una connessione ad internet sufficiente e potrebbe finalmente vedere, con qualità e certezza, il campionato in TV lineare, dovrebbe pagare comunque l'abbonamento a Dazn su internet e pure quello su Sky".

Ad avviso di Adiconsum, "si tratta di un accordo che continua purtroppo a penalizzare chi non può avere internet. È indispensabile permettere a tutti di abbonarsi al canale satellitare o terrestre di Dazn ad un costo congruo che caso mai può essere garantito gratuitamente a chi ha già l'abbonamento a Dazn in streaming".