Il 19 settembre, tutti i cittadini in Lombardia riceveranno un sms d'allerta

Martedì 19 settembre, alle 12.00, su tutti i cellulari agganciati alle celle di telefonia mobile della Lombardia arriverà un It-Alert, un sms d'allerta, inviato dalla Protezione Civile.

Il messaggio è parte del programma sperimentale avviato dal Dipartimento di Protezione Civile, che verrà presto lanciato sull'intero territorio nazionale e che ha come obiettivo quello di avvisare i cittadini in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso.

L'sms d'allerta, già sperimentato a partire dallo scorso giugno in Toscana, Sardegna, Calabria ed Emilia Romagna, verrà inviato (a sperimentazione conclusa) in caso di:

forti precipitazioni;

maremoti provocati da terremoti

collassi di dighe;

eruzioni vulcaniche;

incidenti nucleari;

situazioni d'emergenza radiologica;

incidenti importanti all'interno di stabilimenti industriali.

L'It-Alerti rispetta ogni normativa in tema di privacy, in quanto l'invio degli sms è anonimo e gratuito: non bisogna registrarsi ad alcun servizio, e il numero di telefono non verrà diffuso.