Il comune brianzolo che aiuta i cittadini a pagare l’affitto

Il consiglio comunale di Usmate Velate ha approvato uno stanziamento straordinario di 13mila euro per supportare 12 nuclei familiari rimasti esclusi dalle misure regionali e che potrebbero trovarsi in difficoltà nel pagamento dell’affitto anche a causa dell’emergenza economica. Il comune ha scelto di destinare 13mila euro come contributo ai canoni di locazione: nel concreto, la somma rappresenterà un supporto per i cittadini residenti nel territorio che stanno avendo difficoltà nel pagamento delle rate mensili. La decisione è stata avallata dal consiglio comunale e potrà diventare effettiva a stretto giro di tempo, dal momento che esiste già una graduatoria definita da Regione Lombardia.

La scelta dell’amministrazione comunale permetterà a 12 famiglie usmatevelatesi che avevano partecipato al bando sulle morosità incolpevoli promosso da Regione Lombardia di ricevere un contributo economico direttamente da risorse comunali.

“Sono famiglie che hanno tutti i requisiti per poter accedere alla misura, semplicemente non avevano avuto accesso al sostegno regionale per carenza di fondi – ha spiegato Greta Redaelli, assessore con delega ai Servizi alla Persona – Da qui la scelta, come Comune, di intervenire direttamente con fondi nostri e di promuovere un’ulteriore misura che va nella direzione di sostenere chi sta vivendo un momento di criticità economica. La scelta di tutelare il diritto alla casa è ponderata e ha come obiettivo quello di tutelare un bisogno essenziale dei nostri concittadini”.